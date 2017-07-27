Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил обеспечить начало 2017-2018 учебного года на подобающем уровне

Первое поручение премьер-министра Армении Карена Карапетяна на сегодняшнем заседании правительства республики касалось обеспечения начала 2017/2018 учебного года на подобающем уровне.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил,в частности, министру образования и науки Армении, губернаторам областей республики и мэру Еревана поручил до 25 августа 2017 года обеспечить надлежащее выполнение и завершение строительных и ремонтных работ во всех школах РА, а в случае невыполнения работ и упущений обеспечить применение строгих адресных санкций.

Кроме того, премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил принять меры по обеспечению учебных заведений приграничных и высокогорных общин РА необходимыми кадрами.