Квартальная прибыль Facebook выросла на 71%

Чистая прибыль компании Facebook за второй квартал текущего года выросла на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в опубликованной в среду корпоративной отчетности.

Как следует из документа, чистая прибыль компании за три месяца, завершившиеся 30 июня 2017 года, достигла почти $3,9 млрд. Во втором квартале 2016 года данный показатель составил примерно $2,3 млрд. Общая выручка за последний отчетный период превысила $9,3 млрд, по большей части, это доходы от рекламы. Данные результаты превзошли ожидания аналитиков,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Число пользователей Facebook по всему миру превысило 2,01 млрд человек. Речь идет о тех, кто заходил в течение июня в эту соцсеть хотя бы однажды. В этом же месяце 2016 года не менее 1,71 млрд человек хотя бы один раз пользовались Facebook.

В настоящее время примерно 1,32 млрд человек заходят в Facebook ежедневно. По итогам второго квартала 2016 года таких пользователей было 1,1 млн. Как ежемесячная, так и ежедневная аудитория социальной сети, по последним оценкам, продемонстрировала рост на 17% по сравнению с прошлогодними показателями.



