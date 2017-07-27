Премьер-министр Армении Карен Карапетян считате необходимым осуществление дополнительных комплексных мероприятий в области туризма
За последние месяцы в Армении зарегистрирован кардинальный рост числа туристов и авиаперевозок, однако, несмотря на позитивную динамику, в сфере туризма все еще существует необходимость в осуществлении дополнительных комплексных мероприятий. Как передает «Арменпресс», об этом сегодня на заседании правительства Армении заявил премьер-министр Карен Карапетян.
С учетом вышеотмеченного, глава правительства дал ряд поручений. В частности министру иностранных дел Армении и председателю Государственного комитета по туризму министерства экономического развития и инвестиций Республики Армения поручено в месячный срок изучить по странам дополнительные возможности либерализации или упрощения визового режима для прибывающих в Армению граждан, представить в аппарат правительства предложения.А председателю Главного управления гражданской авиации при правительстве РА поручено разработать и представить комплексные предложения касательно рынка авиаперевозок Армении, расширения географии, а также цен на авиабилеты.
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