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Молодежной сборной Армении по вольной борьбе удалось завоевать еще 2 бронзовые медали


Молодежной  сборной Армении по вольной борьбе удалось завоевать еще 2 бронзовые медали на первенстве Европы.

Как передает «Арменпресс», Аракел Мовсисян в борьбе за 3-е место победил македонца Аида Салиаса со счетом  10:0, а Мартин Симонян в борьбе за 3-е место победил азербайджанца Гамлета Насибли. 



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