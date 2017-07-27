Молодежной сборной Армении по вольной борьбе удалось завоевать еще 2 бронзовые медали
Молодежной сборной Армении по вольной борьбе удалось завоевать еще 2 бронзовые медали на первенстве Европы.
Как передает «Арменпресс», Аракел Мовсисян в борьбе за 3-е место победил македонца Аида Салиаса со счетом 10:0, а Мартин Симонян в борьбе за 3-е место победил азербайджанца Гамлета Насибли.
09:03, 14.07.2017
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