Молодежной сборной Армении по вольной борьбе удалось завоевать еще 2 бронзовые медали на первенстве Европы.

Как передает «Арменпресс», Аракел Мовсисян в борьбе за 3-е место победил македонца Аида Салиаса со счетом 10:0, а Мартин Симонян в борьбе за 3-е место победил азербайджанца Гамлета Насибли.