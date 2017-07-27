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Мужская сборная Армении по баскетболу выиграла в товарищеской встрече


Мужская сборная Армении по баскетболу провела очередную товарищескую встречу со сборной Албании.

Как передает «Арменпресс», мужская сборная Армении по баскетболу выиграла в товарищеской встрече со сборной Албании со счетом 91-68.

Сборной  Армении предстоит еше одна товарищеская встреча.

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