Мужская сборная Армении по баскетболу провела очередную товарищескую встречу со сборной Албании.

Как передает «Арменпресс», мужская сборная Армении по баскетболу выиграла в товарищеской встрече со сборной Албании со счетом 91-68.

Сборной Армении предстоит еше одна товарищеская встреча.