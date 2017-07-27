Мадуро назвал провалившейся объявленную оппозицией забастовку
Объявленная оппозицией забастовка не нашла широкой поддержки среди венесуэльского народа. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро.
"Рабочий класс одержал сегодня (в среду) полную победу над всеобщей забастовкой", - сказал он на мероприятии, которое транслировалось в эфире Venezolana de Televisión. "Весь народ вышел работать", - добавил он.
По словам президента, в день забастовки по всей стране, в частности, работали транспортный и нефтяной сектор, основные отрасли промышленности и электростанции. Как утверждает в свою очередь вице-спикер контролируемого оппозицией парламента Фредди Гевара, в новой забастовке приняло участие больше граждан, чем в стачке, созванной на прошлой неделе. "Мы можем сказать, что к забастовке присоединилось 92% страны. Венесуэла дала ясно понять Мадуро, что не смирится с созывом Конституционной ассамблеи", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась через приложение Periscope,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Как утверждает Гевара, ссылаясь на данные профсоюзов, в забастовке участвовало 92% транспортного сектора, 86% торгового, а также 82% государственного, в том числе 72% нефтяного. По словам вице-спикера, за день было задержано 97 участников акций протеста.
В среду венесуэльская оппозиция и ее сторонники начали двухдневную забастовку с требованием отменить выборы в Конституционную ассамблею (КА). Стачка сопровождается уличными акциями протеста, в результате которых погиб по меньшей мере один человек.