Белый дом продолжит работать с Конгрессом по поводу введения санкций против РФ

Нынешняя администрация США уже поддерживала продление действия санкций против России и намерена продолжать взаимодействие с Конгрессом по поводу законопроекта, предусматривающего ужесточение рестрикций в отношении Москвы. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу Fox News.

Эта администрация уже поддерживала продление санкций в отношении России из-за ее агрессии на Украине, и мы продолжим работать с Конгрессом по поводу дополнительных санкций", - отметил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Вице-президент также заявил, что Трамп в любом случае "выступает за продвижение интересов США в мире и взаимодействие с другими странами". Он напомнил о позиции хозяина Белого дома, заключающейся в том, что если США "смогут поладить с другими странами, включая Россию, то это будет хорошо". "Если мы найдем общий язык с конкурентами и даже потенциальными противниками во всем мире, то это будет позитивным [шагом]", - утверждал он.