Сенаторы США достигли договоренности по законопроекту о санкциях против РФ, Ирана и КНДР

Законопроект, подразумевающий ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР, может быть вынесен на голосование Сената Конгресса США и утвержден на текущей неделе. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил председатель комитета по иностранным делам Сената Боб Коркер.

Как он уточнил, законодатели достигли договоренности по существу документа, что позволяет приступить к следующему этапу его утверждения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом, ожидается, что верхняя палата Конгресса тоже примет этот законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на стол президента.



