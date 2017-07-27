Поломка аттракциона на ярмарке в Огайо привела к гибели человека

Один человек погиб, пятеро находятся в критическом состоянии в результате поломки аттракциона на ярмарке в американском штате Огайо, сообщает телеканал NBC4i.



Инцидент произошел в день открытия ярмарки. Как заявил телеканалу представитель полиции Стив Мартин, один из рядов сидений аттракциона "отвалился". Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

При этом организаторы ярмарки в Twitter сообщили, что проводится расследование. "Появилось сообщение об инциденте на аттракционе. Проводится расследование, мы будем предоставлять информацию по мере ее поступления", — сообщается в соцсети.

Местные власти сообщили, что в результате инцидента погиб 18-летний юноша. Работа аттракциона временно прекращена.