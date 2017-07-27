В США четыре человека погибли при крушении одномоторного самолета

Одномоторный самолет Beechcraft Bonanza потерпел крушение на автомагистрали около американского города Огден, штат Юта, четыре человека погибли, сообщает телеканал KSL-TV.



Как сообщил представитель Федерального управления гражданской авиации США Аллен Кеницер, самолет потерпел крушение вскоре после взлета, обстоятельства происшествия выясняются. Автомагистраль после инцидента была частично закрыта. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

В расследовании происшествия принимают участие представители Федерального управления гражданской авиации США и Совета по безопасности на транспорте (National transportation safety board, NTSB).