Нишанян получил в Греции временный вид на жительство

Проживающий в Стамбуле лингвист Севан Нишанян, который сбежал из тюрьмы, где находился с 2014 года и был осужден на 17 лет, получил в Греции временный вид на жительство сроком на 6 месяцев.

Как передает «Арменпресс», Офис по предоставлению убежища выдал ему временный вид на жительство сроком на 6 месяцев.

25-го июля в беседе с «Арменпресс» Севан Нишанян сообщил, что обратился к Греции с просьбой о предоставлении убежища. «Я изначально рассматривал Грецию как свою вторую или третью родину, это красивая и цивилизованная страна. Буду рад начать новый этап своей жизни именно там»,- сказал он.

«Когда у меня будет законное право на поездки, при первой же возможности я посещу Армению. В тюрьме я получал от своих друзей из Армении поддержку и любовь, я хотел бы поблагодарить многих»,- сказал Севан Нишанян.

Севан Нишанян был арестован за то, что в собственном саду в измирском селе Сириндже начал «незаконное» строительство. Турецкие СМИ ранее объявляли, что арест Нишанян – это сфабрикованное властями дело, потому что он не раз выступал с публичной критикой турецкого правительства. С призывом освободить Нишаняна выступали многие, отмечая, что истинная причина его ареста состоит лишь в том, что он осмелился критиковать официальную историю Турции, издав книгу «Неправильная республика». Нишанян обвиняется по ст. 216-й УК Турции – «оскорбление религиозных ценностей», за свои слова в адрес пророка Мухаммеда.

В судах Стамбула, Бурсы, Коньи были возбуждены отдельные судебные дела против него по поводу его записей в блоге в 2012 году. Суд Стамбула осудил его на 13,5 месяцев; адвокат Нишаняна опротестовал приговор, после чего все дела были объединены в одно.

В январе 2014 года Нишанян, находящийся в заключении по приговору на срок в 11 лет и 5 месяцев, был арестован по обвинению в «незаконном строительстве» на принадлежащем ему земельном участке. Ранее пресса сообщала о сфабрикованности обвинений, поскольку Нишанян неоднократно выступал с критикой властей.

Севан Нишанян неоднократно выступал в защиту Геноцида армян. В одном из своих докладов Human Rights Watch пишет, что Нишанян преследуется за свои политические взгляды.