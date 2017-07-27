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Пантомима – облагораживающее искусство: Жирайр Дадасян


В Цахкадзоре 22-26-го июля проходил 6-й международный фестиваль пантомимы имени Леонида Енгибаряна. В беседе с корреспондентом «Арменпресс» о фестивале и искусстве пантомимы рассказал художественный руководитель Государственного ереванского театра пантомимы Жирайр Дадасян.

- Международный фестиваль пантомимы имени Леонида Енгибаряна проводится уже в шестой раз. Какой прогресс вы заметили за эти годы?

-Каждый год фестиваль разнится составом участников, их постановками, теематикой. Логику и настроение фестиваля диктуют труппы и отдельные участники. С годами меньше стало организационных проблем, неровностей. Поскольку фестиваль стал ежегодным, мы проделали напряженную и активную работу, чтобы представить все хорошо и красиво.

-Был ли в этом году спектакль, который поразил и восхитил вас?

-Я был впечатлен спектаклем приехавшей из Франции Дианы Нерсисян «Маргарита». Раньше Диана работала в нашей труппе: она умеет быть современной, поскольку театр – искусство темы дня, и невозможно удержать сегодняшнего зрителя старыми методами. Понравился спектакль выпускников Театрального института «Парфюмер». Я преподавал им, и приятно видеть, что наши усилия не пропали даром.

Сказму, что пантомима – облагораживающее искусство. Участники фестиваля представляли различные номера, проводили мастер-классы, знакомя любителей театрального искусства и коллег с различными школами пантомимы. С помощью  пантомимы удается познать собственное тело.

-Поскольку искусство пантомимы включает танец, современные технические решения, цирк, то во Франции сегодня пантомиму называют мобильным театром, театром жестов, но не пантомимой. Как получилось, что в Армении это искусство все еще зовется пантомимой?

-Это современные термины, которые исчезнут, а пантомима имеет историю тысячелетий. Благодаря эстетике Марселя Марсо это искусство приобрело определенную форму, и люди решили, что пантомима – это Марсо. Многие в мире узнали о пантомиме благодаря ему, однако это искусство шире и объемнее. Уверен, что придет время, когда везде бусет применяться термин «пантомима» - это искусство представления без слов, пластикой тела, которое может иметь различные спсособы выражения.

-В этом году у Государственного ереванского театра пантомимы, наконец, появилось собственное здание. В каком оно состоянии, каковы планы театра?

-Мы горовимся создать свободную площадку для молодых, чтобы они могли воплощать свои идеи. Это одна из важнейших программ нашего театра. Намерены также открыть детскую студию, чтобы не было проблемы смены поколений. В новом здании будут проводиться различные мероприятия, выставки, концерты: театр должен стать очагом культуры. Сразу после фестиваля будем работать над проектом здания, после чего начнется конкурс на строительство.

Интервью Анжелы Амбарцумян

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