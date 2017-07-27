Европейские индексы выросли - 26-07-17

МОСКВА, 27 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.33% и составил 12305.11 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.56% и составил 5190.17 пункта, британский FTSE вырос на 0.24% и составил 7452.32 пункта, российский MICEX вырос на 0.49% и составил 1933.10 пункта, а RTSI вырос на 1.12% и составил 1020.54 пункта.