Предстоящие новости: 27.07.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 27-го июля, состоится очередное заседание правительства Армении. На обсуждение в правительство Армении представлен пакет документов и программа-график по либерализации рынка электроэнергии и развитию межгосударственной торговли.

Министр ЧС Армении Давид Тоноян и генерал-адъютант Национальной гвардии Канзаса Ли Тафанели будут присутствовать на учениях пожарных-спасателей в Пожарно-спасательном отряде города Ахурян.

В Министерстве здравоохранения Армении сегодня, 27-го июля, состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню борьбы против гепатита, который отмечается 28-го июля.

Министр диаспоры Армении Грануш Акопян примет руководителей Всеобщего армянского спортивного союза, которые находятся в Армении для участия в 10-х всеармянских игр.

Сегодня, 27-го июля, состоится пресс-конференция руководителя фракции «Страна абрикоса» Заруи Постанджян.

Сегодня, 27-го июля, состоится пресс-конференция на тему «Случаи семейного насилия 2017 года: законодательные пробелы и методы предотвращения» с участием представителей общественных организаций.

В концертном зале «Арам Хачатрян» состоится ежегодная национальная церемония награждения «Врач года и медучреждение года: Звезда надежды 2017».

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