«Барселона» победила «Манчестер Юнайтед»

В товарищеской встрече в рамках Кубка лиги чемпионов состоялась встреча между клубами «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Как передает «Арменпресс», игра проходила в Вашингтоне. В течение встречи был забит 1 мяч: на 31-й минуте Неймар забил гол в ворота«Манчестер Юнайтед».

Капитан сборной Армении и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян был в стартовом составе, однако его заменили на 61-й минуте.