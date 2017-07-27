«Барселона» победила «Манчестер Юнайтед»
В товарищеской встрече в рамках Кубка лиги чемпионов состоялась встреча между клубами «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».
Как передает «Арменпресс», игра проходила в Вашингтоне. В течение встречи был забит 1 мяч: на 31-й минуте Неймар забил гол в ворота«Манчестер Юнайтед».Капитан сборной Армении и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян был в стартовом составе, однако его заменили на 61-й минуте.
09:03, 14.07.2017
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