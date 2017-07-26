Министерство обороны Армении опровергает совместное заявление МО и МИД Азербайджана о том, что якобы 26 июля подразделения ВС Армении в течение всего дня обстреливали боевые позиции, а также мирные населенные пункты Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс, что МО Армении заявило, что ВС страны не предпринимали никаких операций на всем протяжении границы и не произвели ни одного выстрела. Более того, в отличие от постоянного подобного поведения Азербайджана, ВС Армении никогда и ни при каких условиях не берут под прицел мирные населенные пункты, и утверждения об их обстреле являются примитивной дезинформацией, или попыткой азербайджанской стороны подготовить информационную почву для предстоящих провокаций.

МО Армении предупреждает военно-политическое руководство Азербайджана, что в случае какой-либо провокации армянская сторона примет жесткие действия, которые будут иметь непредсказуемые последствия для всего региона.

Лучшим вариантом избежания пустых обвинений является беспрекословное выполнение соглашений 1994-95 гг. о прекращении огня, а также увеличение возможностей команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ и внедрение механизмов расследования инцидентов в соответствии с достигнутыми на уровне президентов договоренностей.