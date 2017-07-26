Лишение Саакашвили гражданства приближает Украину к диктатуре: Тимошенко

Лидер украинской партии "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко считает, что лишение экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили гражданства Украины приближает страну к диктатуре.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

"Лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства — еще один шаг к установлению диктатуры", — написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

Ранее экс-президент Грузии Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.