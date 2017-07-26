На юге Франции из-за природных пожаров эвакуировали 10 тыс. человек

Тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за сильных лесных пожаров на юге Франции. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в среду газета Le Figaro со ссылкой на местные власти.

"Эвакуация как минимум 10 тыс. человек последовала из-за опасного распространения огня", - заявил представитель пожарной команды, которая работает над тушением огня близ коммуны Борм-ле-Мимоза в регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег.

По данным министерства внутренних дел страны, на борьбу со стихией брошены 19 самолетов и более 4 тыс. пожарных и военных.

Ситуация осложняется сухой и жаркой погодой, а также сильным ветром. Лесные пожары бушуют близ популярных курортных мест - Ниццы и Сен-Тропе.