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Президент Республики Арцах обсудил с ответственными лицами строительство автомагистрали Варденис-Мартакерт


В окрестностях села Ехегнут Шаумянского  района президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 26 июля созвал совещание с представителями участвующих в строительстве автомагистрали Варденис-Мартакерт компаний, ответственными сотрудниками Шаумянской и Мартакертской райадминистраций и Всеармянского фонда «Айастан».

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Саакян дал конкретные поручения по надлежащему решению обсужденных вопросов, подчеркнув, что данный стратегический проект постоянно находится в центре внимания властей.



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