Россия в течение года проведет испытания самолета Ил-76 и вертолета Ми-38 в Армении

Начальник Главного управления гражданской авиации при правительстве Армении Сергей Аветисян 26 июля принял заместителя генерального директора-начальника лётно-испытательного центра Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации» РФ Рубена Есаяна, заместителя генерального директора того же института, директора Авиационного сертификационного центра Олега Страдомского и генерального конструктора ОАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» Николая Таликова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Главного управления гражданской авиации при правительстве Армении, в ходе встречи стороны заявили, что планируют в течение года опробовать самолет Ил-76 и вертолет Ми-38 в Армении в высокогорных районах и в условиях высокой температуры. Для этой цели была создана рабочая группа.

Летные испытания будут способствовать расширению сотрудничества между Арменией и Россией в области авиации.