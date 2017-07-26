Блогер Лапшин подал прошение об экстрадиции в Израиль

Российско-израильский блогер Александр Лапшин, осужденный 20 июля Бакинским судом по тяжким преступлениям на лишение свободы сроком на три года, подал заявление с просьбой об экстрадиции в Израиль. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил в среду ТАСС адвокат блогера Эдуард Чернин.

"Сегодня состоялась моя встреча с Лапшиным. Он подал заявление об экстрадиции в Израиль", - сказал Чернин.

Адвокат также отметил, что Лапшин, который является гражданином России, Украины и Израиля, отказался от обжалования приговора суда. "Мой подзащитный поблагодарил посольство России за готовность оказать ему поддержку в случае, если он пожелает быть экстрадированным в Россию. Но его желание состоит в том, чтобы быть экстрадированным в Израиль, в связи с чем он и подписал заявление в нужной форме", - уточнил Чернин.

По его словам, теперь дело за израильской стороной, которая в случае положительного ответа должна обратиться в Министерство юстиции Азербайджана. После этого, согласно процедуре, должно состояться заседание суда, которое вынесет решение об экстрадиции.



