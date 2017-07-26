Введен в обращение законопроект о защите людей, сообщающих в правоохранительные органы о возможных правонарушениях

Вице-спикер Национального Собрания Армении Арпине Ованнисян ввела в обращение законопроект о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс

Как сообщает Арменпресс, законопроект направлен на защиту людей, которые будут сообщать о преступлениях, возможных осложнений.

«Существует множество случаев, когда без опровержения или подтверждения наличествующей в сообщении информации возбуждается уголовное дело против лица по факту ложного сообщения о преступлении. Другими словами, при представлении сообщения лицо с самого начала находится в статусе обвиняемого по делу о клевете, если судьба уголовного дела все еще остается неопределенной. В законопроекте предлагается определить, что уголовное дело может быть возбуждено против лица по факту о клевете только в том случае, если следственный орган отрицает фактические обстоятельства преступления, упомянутого в сообщении, что исключает опасения, что лицо, сообщившее о преступлении, легко окажется в статусе обвиняемого по делу о клевете», - сказала Арпине Ованнисян.

Вице-спикер предложила следующую поправку: «Уполномоченный возбуждать уголовное дело орган может обсудить вопрос о возбуждении уголовного дела о ложном доносе, если в результате обсуждения сообщения о преступлении было принято решение отклонить уголовное дело, прекратить уголовное дело или сделан оправдательный приговор».