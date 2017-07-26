Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-07-17

ЕРЕВАН, 26 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 26 июля, курс доллара США сократился на 0.07 драмa и составил 478.76 драм. Курс евро сократился на 1.04 драмa и составил 556.89 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 7.99 драм. Курс британского фунта вырос на 0.24 драмa и составил 623.25 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 20.53 драмa и составила 19308.34 драм. Цена серебра сократилась на 2.96 драмa и составила 251.05 драм. Цена платины сократилась на 171.42 драмa и составила 14253.45 драм.