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Азиатские индексы - 26-07-17


ТОКИО, 26 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.48% и составил 20050.16 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.24% и составил 1620.88 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.12% и составил 3247.68 пункта, а HANG SENG вырос на 0.33% и составил 26941.02 пункта.



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