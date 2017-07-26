Роухани потребовал от США воздержаться от враждебных действий в Персидском заливе

Президент Ирана Хасан Роухани в ответ на инцидент с кораблем ВМС США в Персидском заливе потребовал от Вашингтона отказаться от агрессивной политики для сохранения безопасности международного судоходства в регионе.

Слова иранского президента приводит в среду агентство Fars.

"Если американцы хотят, чтобы этот регион был более стабильным, а ключевые водные артерии безопасными для мира, они должны прекратить эти [враждебные] действия", - сказал он.

Роухани подчеркнул, что США на протяжении 40 лет оказывали давление, бойкотировали, устраивали провокации в отношении Ирана, а также мобилизовали некоторые страны региона против республики, но потерпели поражение.

25 июля в международных водах в северной части Персидского залива произошел инцидент с участием корабля ВМС США и патрульного катера подразделений Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана). По версии иранских военных, американский боевой корабль произвел два выстрела в воздух в сторону иранского судна, с "целью провокации и устрашения". В США утверждают, что экипаж иранского корабля нарушил Международные правила предупреждения столкновений судов в море, когда во вторник пошел на опасное сближение с кораблем ВМС США в Персидском заливе.