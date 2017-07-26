Мусульмане отказались возвращаться на Храмовую гору из-за камер наблюдения

Глава Верховного исламского комитета и бывший муфтий (духовный лидер мусульман) Иерусалима Икрема Сабри призвал мусульман не посещать Храмовую гору до тех пор, пока власти Израиля не распорядятся убрать камеры видеонаблюдения со входов на территорию религиозного комплекса.

Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Interfax со ссылкой на Associated Press.

Сабри заявил, что демонтажа металлоискателей со входов на Храмовую гору недостаточно, и потребовал снять камеры видеонаблюдения. Вместе с тем он пообещал, что мусульмане продолжат устраивать массовые молитвы близ Храмовой горы и проводить акции протеста в Иерусалиме до тех пор, пока Израиль не удовлетворит это требование.

Накануне Израиль убрал металлодетекторы, но настаивает на необходимости оставить камеры для обеспечения безопасности.

Ситуация в Иерусалиме резко обострилась после 14 июля, когда три вооруженных палестинца убили двух израильских военнослужащих на Храмовой горе. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс.

За этим последовали массовые столкновения между палестинцами и израильскими полиьейскими, приведшие к человеческим жертвам. В своем доме были убиты три израильтянина.