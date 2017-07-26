В рамках инициативы «Чистый Ереван» очищено более 80 участков

Мэрия Еревана 26-го мая призывала сограждан присоединиться к инициативе #ЧистыйЕреван и посредством страниц мэрии Еревана и административных районов в социальной сети Facebook передать соответствующим подразделениям те адреса, где необходимы провести работы по санитарной очистке.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, с 26-го мая по сей день было получено 80 писем, которые были переданы компании «Санитек» и оперативному штабу для решения проблемы с вывозом мусора. По всем адресам были проведены работы по санитарной очистке.

Мэрия Еревана выражает свою благодарность всем нашим согражданам и призывает продолжить предоставление информации посредством нашей страницы в Facebook https://www.facebook.com/yerevanmunicipality.

Стоит также отметить, что 29-го июля мэрия Еревана проведет общегородской субботник.