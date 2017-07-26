Россиянин пытался провезти в Азербайджан десятки тысяч долларов

При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, вылетающих рейсом Москва – Ленкорань (Азербайджан), сотрудники Домодедовской таможни остановили гражданина России.

Как сообщает Арменпресс, об этом информирует Домодедовская таможенная служба.

В ходе досмотра гражданина сотрудники таможни обнаружили наличные денежные средства в размере 65 000 долларов США и 220 000 рублей РФ.

Согласно таможенному законодательству при перемещении наличных денежных средств в размере более 10 000 долларов США в эквиваленте они подлежат обязательному письменному декларированию.