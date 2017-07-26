Председатель НС А.Баблоян принял посла Аргентины в Армении

26 июля Председатель НС Армении А.Баблоян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Аргентинской Республики в РА Гонзало Урриолабеитиа. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Глава парламента, приветствуя посла, высоко оценил современный уровень отношений с дружественной Аргентиной.

Председатель НС в контексте расширения межпарламентских отношений подчеркнул важность эффективного сотрудничества парламентов двух стран, а также взаимных визитов групп дружбы. А.Баблоян отметил, что в новом парламенте уже сформирована группа дружбы Армения – Аргентина, руководство которой продолжит вице-спикер НС Э.Шармазанов.

Спикер парламента особо выделил официальную точку зрения Аргентины в вопросе урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы, созвучную позиции сопредседателей МГ ОБСЕ, подчеркнув, что Армения видит урегулирование НК-конфликта исключительно путем мирных переговоров.

Гонзало Урриолабеитиа, поблагодарив за теплый прием, поздравил А.Баблояна с избранием Председателм НС. Посол выразил надежду, что сформировавшиеся между двумя странами традиционные дружественные отношения еще более расширятся.

В ходе встречи Председатель НС и посол обсудили вопросы, касающиеся предстоящей в Санкт-Петербурге в октябре встречи делегаций двух стран в рамках ассамблеи Межпарламентского союза.

Собеседники подчеркнули роль и вклад армянской общины в динамичном развитии армяно-аргентинских связей.

Обсуждены также возможности последовательного развития отношений между РА и Аргентиной и расширения взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.