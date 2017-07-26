ЕК примет санкции против Польши, если она одобрит законы по судебной системе

Еврокомиссия готова будет принять санкции против Польши, если власти этой страны одобрят новые законы по судебной системе. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе первый замглавы ЕК Франс Тиммерманс.

По словам Тиммерманса, Еврокомиссия направила официальную рекомендацию властям Польши, дающую Варшаве один месяц на снятие всех претензий. 19 июля Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия обеспокоена новыми законопроектами в Польше, которые ставят под угрозу независимость судов, и может начать соответствующее расследование,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Одобрение реформы на прошлой неделе в Сейме (нижней палате парламента) и Сенате (верхней палате) спровоцировало многотысячные акции протеста. В июле на улицы крупных польских городов вышли более 100 тысяч человек. Манифестанты считают, что правящая партия стремится взять Верховный суд и всю судебную систему страны под свой контроль.