Элита Азербайджана намечает коварные, провокационные шаги: пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян

Элита Азербайджана прибегает к коварным, провокационным шагам. Об этом говорит распространение ложной информации о якобы имевших место с армянской стороны нарушениях режима прекращения огня. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, комментируя распространенное Азербайджаном заявление о том, будто с армянской стороны имели место нарушения режима прекращения огня .

«По сути, элита Азербайджана намечает коварные, провокационные шаги. Сначала они начинают работать в информационном поле, готовят почву, заявляя, будто с армянской стороны имели место нарушения режима прекращения огня, затем стреляют сами. Последняя встреча Путин-Алиев подтвердила позицию сопредседателей Минской группы ОБСЕ о том, что проблема должна быть решена мирным путем. Понимая, что мировое сообщество против военных действий, Азербайджан прибегает к провокациям, понимая также, что он не в состоянии урегулировать вопрос военным путем. Таким образом он пытается как-то успокоить свое попранное самолюбие»,- сказал он.

Как пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, так и пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян, сообщили, что на данный момент ситуация на линии соприкосновения и на границе спокойная.

МИД и МО Азербайджана ранее распространили сообщение, будто армянские ВС нарушили режим прекращения огня.