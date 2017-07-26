ЕК объявила о готовности защищать европейские интересы от санкций США

Еврокомиссия готова предпринять конкретные действия для защиты европейских интересов, если они будут затронуты новыми санкциями США. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссии по итогам обсуждения нового законопроекта о санкциях США против РФ, Ирана и КНДР.

"Еврокомиссия приняла решение, что, если озабоченности ЕС (о возможности применения санкций к европейским компаниям - прим. ТАСС) не будут приняты в достаточной степени во внимание, мы готовы действовать соответственно в течение нескольких дней", - говорится в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



