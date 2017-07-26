С 14-го по 20-е июля в Ереване родились 479 детей

Как сообщает управление здравоохранения аппарата мэрии Еревана, с 14-го по 20-е июля в родильных домах Еревана родились 479 детей-247 мальчиков и 232 девочки. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

За тот же период времени в амбулаторно-поликлинические медицинские учреждения мэрии Еревана обратилось 32992 гражданина.