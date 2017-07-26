Президенты стран Балтии 31 июля встретятся в Таллине с вице-президентом США

Президенты Латвии, Литвы и Эстонии Раймондс Вейонис, Даля Грибаускайте и Керсти Кальюлайд 31 июля в Таллине встретятся с вице-президентом США Майклом Пенсом. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы латвийского государства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В ходе встречи стороны обсудят ситуацию в области безопасности в регионе, стратегическое сотрудничество в сферах безопасности и обороны, отношения между ЕС и США, сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также угрозы в киберпространстве и информационном пространстве.