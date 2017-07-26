Состояние 9 госпитализированных пострадавших в результате крупного ДТП в Варденисе оценивается как удовлетворительное

Крупное ДТП произошло в Гегаркуникской области Армении утром 26-го июля. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.



В 10:22 на 7-м километре трассы Торфаван-Варденис столкнулись три автомобиля: машина марки Ford Transit, за рулем которой находился 39-летний Х. Д., машина марки Mercedes C180, за рулем которой находился 59-летний А. Н. и машина марки Opel Astra, за рулем которой находился 53-летний Т. Г.



В результате ДТП пострадали 12 человек, 9 из которых были госпитализированы в медцентр города Вардениса, 3 – в гарнизонный госпиталь.

Состояние 9 госпитализированных в МЦ Вардениса пострадавших в результате крупного ДТП в Варденисе оценивается как удовлетворительное.