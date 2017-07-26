Китай хотел бы сотрудничать с США в решении ядерной проблемы Корейского полуострова

Внешнеполитическое ведомство КНР хотело бы сотрудничать с США для мирного решения ядерной проблемы Корейского полуострова и осознает необходимость давления на Пхеньян при одновременном создании условий для возобновления диалога. Об этом в среду заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Представитель МИД КНР также прокомментировал заявление постпреда США при ООН Никки Хейли, которая накануне выразила удовлетворенность обсуждением с китайской стороной новых санкций в отношении КНДР. По словам Хейли, ответ Пекина "демонстрирует их серьезность",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Хотел бы сказать касательно заявления Хейли, что мы поддерживаем тесные контакты с Россией, США и другими членами Совета Безопасности ООН при проработке соответствующей резолюции по ракетному пуску в КНДР. Очень важно, чтобы СБ ООН выступил с единых позиций по указанному вопросу", - подчеркнул Лу Кан.