Премьер Армении Карен Карапетян и министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби обсудили перспективы экономичесого сотрудничества

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял прибывшего с трехдневным официальным визитом в РА министра регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби и возглавляемую им делегацию. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Премьер К. Карапетян отметил, что Армения заинтересована в развитии сотрудничества с Израилем, особенно в активизации экономических связей. Глава правительства положительно оценил запуск прямых рейсов Армения-Израиль.

Подчеркнув готовность Израиля к углублению отношений с Арменией, Ц. Анегби отметил, целью визита является в результате обсуждений с армянскими партнерами обозначить существующие в сферах экономики, информационных технологий, туризма, торговли, сельского хозяйства направления, в рамках которых страны могут вести взаимовыгодное сотрудничество.

Собеседники обменялись мнениями вокруг перспектив активизации экономических отношений и бизнес-связей между Арменией и Израилем.

Премьер К. Карапетян обратился к реформам, проводимым по программе правительства РА, отметив, что основной их целью является повышение эффективности во всех сферах.

В данном контексте Карен Карапетян отметил важность обмена опытом с Израилем и реализации инвестиционных программ в IT-отрасли, сферах сельского хозяйства, государственного управления, оцифровки, здравоохранения и науки.

По словам премьера, для иностранных инвесторов Армения может стать интересной платформой – как для двустороннего взаимодействия, так и в плане выхода на рынки третьих стран.

Ц. Анегби согласился с тем, что существует множество возможностей по развитию сотрудничества между двумя странами. По его словам, правительство Израиля готово активно работать с правительством Армении для их претворения в жизнь.