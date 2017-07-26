Вашингтон - источник опасности: реакция России на новый проект санкций США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает действия США шагом к уничтожению перспектив для нормализации отношений с РФ. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет ТАСС.

"Происходящее не укладывается в рамки здравого смысла. Авторы и спонсоры этого законопроекта делают очень серьезный шаг в направлении уничтожения перспектив для нормализации отношений с Россией",- сказал он.

Палата представителей конгресса США в среду 419 голосами против трех приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР.

В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".



