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Рынок электроэнергии в Армении либерализуется


В первом полугодии почти по всем отраслям энергетики велись активные работы. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал  замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян.

По его словам, на обсуждение в правительство Армении представлен пакрт документов и программа-график по либерализации рынка электроэнергии и развитию межгосударственной торговли.

 «Программой предусматривается внедрить новую модель по либерализации рынка электроэнергии и развитию межгосударственной торговли, стимулируя экспорт. Одновременно представлены предложения по лицензированию, внутренней пошлине и пр.»,- сказал  замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян.ասաց Հայկ Հարությունյանը:

В текущем году был разработан проект по безопасному управлению радиоактивнымиотходами, ядерному топливу и пр. Министерство представит детали после утверждения законопроекта.

Как сказал  замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян, проведена работа по поискам альтернативы для негазифицированных общин.

«Мы уже имеем четкое представление о том, какие средства потребуются для оборудования 280 негазифицированных общин солнечными электроводонагревателями, солнечными панелями. Сейчас мы ведем переговоры с донорами и правительством по этим вопросам»,- сказал  замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян.

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