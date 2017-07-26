Спецкомиссия разработает алфавит для перехода казахского языка на латинскую графику

Специальная комиссия занимается разработкой алфавита для перехода казахского языка на латинскую графику. Об этом в среду сообщил министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев на брифинге.

"Что касается перехода на латиницу - это важный проект. Здесь главное быть осторожным, не ошибиться. В этом году единственное, что нужно сделать - это принять какой-то приемлемый для всех алфавит. Подготовить несколько вариантов, их обсудить и принять какой-то алфавит", - рассказал Сагадиев, отвечая на вопрос о переходе казахского языка на латинскую графику,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" написал, что "до конца 2017 года необходимо с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике".