По факту смерти советника губернатора Армавирской области возбуждено уголовное дело

В следственном управлении Армавира СК Армении предпринимаются необходимые действия по выяснению обстоятельств убийства советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

23-го июля 2017 года от жительницы Армавирской области было получено сообщение о том, что ее муж Манук Симонян в районе 22։00- 23:00 22-го июля вышел из дома и не вернулся.

По предварительным данным, его вызвал из дома какой-то мужчина, он вышел, не сказав куда идет и с кем.

В результате поисков и предпринятых сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий, накануне, 25 июля, около 23:30, в овраге на прилегающей к 3 км дороги Мясникян-Даларик территории обнаружено тело Манука Симоняна (1965 г.р.), который с 23 июля числился пропавшим без вести, в связанном состоянии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 104 УК Армении, в следственном управлении Армавира СК Армении проводится расследование для выяснения обстоятельств убийства советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.