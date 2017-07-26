«Армения Мариотт» делает новое предложение для организации свадебных торжеств

«Армения Мариотт» делает новое особое предложение для организации свадебных торжеств. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает администрация гостиницы «Армения Мариотт».

«Отметьте свое свадебное торжество вместе с «Армения Мариотт» и получите льготы.

Проведите этот день в одном из наших залов и получите подарочную карту на 30.000 драмов для празднования годовщины вашей свадьбы, при заказе на сумму выше указанной - дополнительная 20%-ная скидка, одна бесплатная ночь и завтрак. Кроме того, вы получите 20%-ную скидку для празднования крестин вашего первенца. Предложение в силе до конца 2017 года»,- сказано в предложении.