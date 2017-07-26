Сотрудники офиса Защитника прав человека Армении посетили уголовно-исполнительные учреждения «Нубарашен», «Вардашен», «Ереван-Кентрон» и «Армавир» министерства юстиции Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Защитника прав человека Армении.

Они побеседовали с Андреасом Гукасяном, Геворком Сафаряном, Каро Ехнукяном, Шантом Арутюняном, Айком Кюрегяном и рядом других лиц, а также с объявившими голодовку Варданом Гераветяном и Тиграном Манукяном.

Представители офиса Защитника прав человека Армении ознакомились также с состоянием их здоровья и условиями содержания, изучили медицинские документы осужденных лиц.

Часть зафиксированных проблем в результате работы с администрацией УИУ была решена на месте, другая часть будет представлена Уголовно-исполнительному управлению Минюста Армении.