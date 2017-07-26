Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян принял министра регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян принял прибывшего с трехдневным официальным визитом в РА министра регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби и возглавляемую им делегацию. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Министр, поприветствовав гостей, отметил важность визита Цахи Анегби в Армению, выразил надежду, что он углубит армяно-израильское сотрудничество в сферах транспорта, коммуникаций, а также в IT-отрасли.

Цахи Анегби назвал открытие прямых рейсов Армения-Израиль важным стимулом взаимодействия стран. По его просьбе Ваан Мартиросян представил систему транспорта Армении и программу предстоящих реформ.

Ваан Мартиросян назвал перспективным сотрудничество двух стран в IT-сфере, отметив, что ряд действующих в Армении технологических центров будут рады принять у себя израильские IT-компании.

Цахи Анегби также отметил важность перспектив развития IT-сферы, выразив уверенность, что у сотрудничества двух стран в этой сфере есть будущее.

В контексте кибербезопасности министры коснулись деятельности ответственных за эту сферу структур в двух странах и направленных на обеспечение безопасности мероприятий.