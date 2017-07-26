Бегун Тигран Мкртчян вышел в финал Игр Франкофонии
Армянский бегун на дистанции 400 м Тигран Мкртчян с результатом 48.36 вышел в финал Игр Франкофонии, которые проходят в Кот-д’Ивуаре.
Как передает «Арменпресс», Лилит Арутюнян на аналогичной дистанции среди женщин показала время 57.02. Она заняла 9 место, а для выхода в финал ей не хватило всего 0.02 секунды, сообщает НОК Армении.
В беге на 1500 м Ерванд Мкртчян показал результат 3.58.58 и занял 14 место.Ранее сообщалось, что армянские борцы вольного стиля на играх Франкофонии завоевалиодно золото, три серебра и две бронзы.
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