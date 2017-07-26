ЕС примет ответные меры, если санкции США затронут Европу

Если проект новых санкций США затронет европейские фирмы, потребуются ответные меры ЕС.

Как сообщает Арменпресс, об этом информирует РИА Новости цитируя слова главы Восточного комитета германской экономики Вольфганга Бюхеле.

"Влияние санкций США на европейские фирмы должно быть исключено. Если для этого нет гарантий, необходимы соответствующие ответные меры ЕС", — сказал Бюхеле.

Палата представителей конгресса США в среду 419 голосами против трех приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР.

В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".