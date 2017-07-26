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Умер прозаик и кинодраматург Алексан Мехакян


На 77-м году жизни умер прозаик и кинодраматург Алексан Мехакян. Об этом «Арменпресс»  сообщили в правлении Союза писателей Армении.

Он явлется автором ряда ромаанов, переводил Достоевского, Лакснеса Халдора.

Был удостоен премии «Лучшая проза года».

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