На 77-м году жизни умер прозаик и кинодраматург Алексан Мехакян. Об этом «Арменпресс» сообщили в правлении Союза писателей Армении.

Он явлется автором ряда ромаанов, переводил Достоевского, Лакснеса Халдора.

Был удостоен премии «Лучшая проза года».