С 29-го июля вновь откроется сельхоз ярмарка в административном районе Кентрон на территории вблизи проспекта Маштоца. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал замминистра сельского хозяйства Армении Роберт Макарян.

«Минсельхоз вместе с мэрией Еревана вновь откроют сельхоз ярмарку в административном районе Кентрон на территории вблизи проспекта Маштоца»,- сказал замминистра сельского хозяйства Армении Роберт Макарян.

По его словам, на ярмарке будут действовать те же правила торговли, что и на улице Касьяна.

Организаторы на местах контрлируют соблюдение указанных правил.