Фотоснимки, представляющие историю Армении, на единой платформе: введен в действие сайт «Арменпресс: История»

Информационное агентство «Арменпресс», компания «Beeline» в Армении и Фонд Центра технологического развития объявили об открытии сайта history.armenpress.am в рамках проекта «Арменпресс: История».

«Сегодня мы с особой гордостью заявляем об открытии сайта «Арменпресс: История». В мире не так много агентств, которые осущетвляли подобные проекты, предоставив общественности доступ к лучшим образцам фотоархивов. Миссией созданного в 1918 году Государственного информационного агентства «Арменпресс» было и остается предоставление оперативной и достоверной информации, и то, что результаты работы наших журналистов и фотокорреспондентов становятся частицей истории, свидетельствует о том, что наши коллеги всех времен оставались верными своей миссии. История пишется из будущего – эти слова неслучайны, поскольку именно в будущем оценивается прошлое, на события, произошедшие в прошлом, смотрят глазами будущего»,- сказал директор Государственного информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян.

Он отметил, что проект «Арменпресс: История» позволяет пролистать страницы истории, увидеть, какие развития произошли. «Хочу сказать слова признательности в адрес наших коллег. Мы надеемся, что проект будет иметь продолжение. Он важен для новых поколений, которые смогут изучить нашу историю: это является лучшим публичным отчетом, который национальное агентство смогло бы представить обществу. Публикуя 10 тысяч фотоснимков, а в будущем – увеличив их число, мы показываем, что национальное агентство было и остается органом, осещающим важные события современной Армении»,- сказал Арам Ананян.

Генеральный директор «Beeline» в Армении Андрей Пятахин отметил, что уважение и забота по отношению к собственной истории присущи развитому обществу, и создание этого сайта является непосредственным вкладом в анналы истории Армении.

«В век информации создание цифровой фотоистории страны является важным достижением. «Beeline» горд своим участием в этом процессе, поскольку изучение истории является лучшим залогом сотворения лучшего будущего»,- сказал генеральный директор «Beeline» в Армении Андрей Пятахин. Он отметил, что имеет положительные отзывы о проекте со стороны партнеров, что воодушевляет. Генеральный директор «Beeline» в Армении Андрей Пятахин подчеркнул, что они собираются продолжить сотрудничество.

Как сказал предсдеатель Фонда Центра технологического развития Самвел Чахалян, сайт был сделан на основе новейших решений и дизайна.

«Сайт позволяет классифицировать снимки по датам, временному отрезку, виду фотографии, имени фотографа, теме, местности и пр. Указанные функции позволяют быстро и удобно пользоваться архивом. Сайт позволяет также делиться снимками в соцсетях и пр. Сайт доступен на компьютере, смартфоне, планшете»,- сказал он.

Главный спонсор проекта – компания «Beeline». Оцифровку и создание зайта осуществил Фонд Центра технологического развития. В рамках проекта уже осуществлена оцифровка около 6500 фотоснимков, из коих 2500 уже опубликованы в сайте.

Фонд Центра технологического развития осуществляет проект в информационном агентстве «Арменпресс». Все авторские права, а также права на использование опубликованных снимков, принадлежат эксклюзивно агентству «Арменпресс».