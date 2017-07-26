Суд ЕС отменил решение о непризнании ХАМАС террористической организацией

Суд ЕС в среду отменил решение трибунала — суда первой инстанции, который в 2014 году постановил исключить палестинское движение ХАМАС из списка террористических организаций, говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Суд постановил, что трибунал не должен был аннулировать сохранение ХАМАСа в европейском списке террористических организаций, и направил дело на повторное рассмотрение", — сообщила пресс-служба,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отношение к движению ХАМАС в мире неоднозначно. Евросоюз, Израиль, Канада, США и Япония, в отличие от России, признают ХАМАС террористической организацией. В Иордании оно запрещено. В Австралии и Великобритании только военное крыло этого движения причисляют к списку террористических организаций.